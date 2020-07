Ka Eestis on nüüd võimalik soetada populaarseid Elton Johni meenemünte 

Sir Elton John on pakkunud muusikaelamusi enam kui 50 aastat. Armastatud briti muusiku lavakarjääri tipphetkede jäädvustamiseks emiteeriti 6. juulil 2020. aastal Ühendkuningriigi rahapajas The Royal Mint mündikollektsiooni “Muusika legendid - Eltion John” kuld- ja hõbemünte.

The Royal Mint rahapaja 2020. aastast ilmuv mündikollektsioon on pühendatud riigi legendaarsetele muusikutele. Sarja esikmünt oli pühendatud briti rokkbändile Queen. Ükski selline kollektsioonil poleks täiuslik ilma Elton Johnita – superstaar, kes on juba rohkem kui pool sajandit fänne rõõmustanud.

Need mälestusmündid on fännide jaoks suurepäraseks võimaluseks sellele uskumatule kunstnikule austust avaldada.

„Sellisel moel tunnustamine on tõesti suur au. Minu karjääris on paljude aastate jooksul aset leidnud mitmeid tähelepanuväärseid sündmusi ja see on veel üks oluline verstapost sel teekonnal," sõnas Elton John mündi esitlusel.