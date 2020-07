ÕL VIDEO | Doonorneeru ootel Annika: purjetamine on praegu mu elus ainuke ilus asi! 

Annika Maddile siirdati eelmine doonorneer 2008. aastal, kuid kolme aasta eest ütles see üles. Uue doonororgani ootel peab ta üle päeva käima dialüüsis ehk neeruasendusravis. Annika sõnul on tema elus purjetamine praegu ainuke ilus asi. "Vabastav tunne," kirjeldab ta merel seilamist.

Erivajadustega inimeste purjetamise projektijuht Külli Haav räägib, et Annika on kõige agaram trennis käija. Ta sõidab rongiga Tartust Tallinna ning pärast dialüüsis käimist tuleb trenni, olgu ilm milline tahes. Annika kinnitab, et ta sooviks purjetada vähemalt korra nädalas, kohati isegi paar korda – kuidas just tervis lubab.