Kenno Põltsam | Riik kutsugu inimesi üles hoiduma juhuseksist 

Juunikuine avalik kondoomikampaania Tervise Arengu Instituudi poolt kohustas mind küsima, kas kõnealune Sotsiaalministeeriumi allasutus on kunagi läbi viinud mõnda avalikku kampaaniat, millega oleks inimesi kutsutud üles hoiduma juhuseksist – vastus on ei, ning TAI avalike suhete juhi sõnul pole neil lähiaastatel säärast kampaaniat plaanis. Ometi on TAI kulutanud alates 2011. aastast nüüdseks üle miljoni euro Eesti maksumaksja raha selleks, et tuletada inimestele meelde kontratseptiivide tähtsust. Milles probleem ja ehk saaks veel paremini kui seni?