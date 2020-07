Terviseamet: Eestisse tulnud ligi 170 Ukraina töötajast kolmel tuvastati koroonaviirus 

Terviseameti kolmapäeva hommikul toimunud pressikonverentsil teatas Härma, et Eesti epidemioloogiline olukord on endiselt rahulik. Tema sõnul on kahe nädalaga tulnud juurde uued juhud Harjumaal või Ida-Virumaal ning üle poole on saanud koroonaviiruse pereliikme käest.

Härma sedastas, et kaheksa juhtu on toodud välismaal - USAst, Hispaaniast ja Ukrainast. Eile testiti Eestisse jõutud ligi 170 Ukraina töötajat. Praeguseks on kinnitatud kolm positiivset testi, üks on veel kinnitamisel. "Süsteem töötab ja inimesed kontrolliti kohe ära. Kõik haigestunud ja kontaktsed on jälgimisel," ütles terviseameti peadirektori kohusetäitja.