KOSMOSEMUTID, TÄHELEPANU! Asgardia kosmoseriik valib parlamenti 

Asgardia kosmosekuningriigi asutas 12. oktoobril 2016 Bakuust pärit Vene ärimees ja teadlane Igor Ashurbeyli (Ašurbeili). Asgardia halduskeskus asub praegu Austria pealinnas Viinis. 018. aasta juunis korraldatud pidulikul tseremoonial kuulutati Igor Ashurbeyli ka ametlikult Asgardia juhiks. Tema ametiaeg kestab viis aastat. Veebi teel valitud Asgardia parlamendi juhiks kinnitati Lembit Öpik. Asgardial on ka valitsus, mida juhib peaministrina Venezuela advokaat Ana Diaz, ja ülemkohtunik Yun Zhao, kes on pärit Hongkongist. Ashurbeyli sõnul on Asgardia eesmärk asutada hiljemalt 2043. aastaks Maa orbiidil kunstliku raskusjõuga kosmosejaam ning alaliselt mehitatud baas Kuul.

Projektiga on asgardlaste sõnul liitunud sadu tuhandeid inimesi, kuigi kosmosejaama nad kõik elama ei mahu. Sinna pääseb vaid valitud seltskond „kodanikke“. Skandinaavia mütoloogiast laenatud nimega Asgardia loosungiks on „Rahu kosmoses“. Kosmosekuningriik soovib enda sõnul tagada maailmaruumis rahu ning vältida maapealsete konfliktide kandumist kosmosesse.

Varem on Eesti juurtega briti poliitik Lembit Öpik rääkinud, et tulevikus tabab Maad sajaprotsendilise tõenäosusega elu hävitav asteroid ning just seetõttu peavad inimesed siit lahkuma. Asgardia soovib tulevikus saada ka ÜRO liikmesriigiks. Praegu kehtivate reeglite järgi ei ole see aga võimalik.