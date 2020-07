Juhtkiri | Euroopa ühtsuse proovikivi 

Nii pälvis palju tähelepanu nn säästlik nelik (Holland, Austria, Taani ja Rootsi, tuge saadi ka Soomelt), kes soovis otsetoetuste osakaalu vähendamist 750 miljardi eurose kogumahuga taastamisfondis, mis on mõeldud koroonakriisist räsitud riikide järje peale aitamiseks. Protest kandis vilja, sest toetused moodustavad lõppvariandis 390 miljardit ja laenud 360 miljardit eurot, mis peaks Euroopa liidrite kujutluses tagama, et viiruselainest enim pihta saanud riikide majandus taastuks mõistlikus tempos, ilma et teised selle eest liiga suurt lõivu maksaks. Teise olulise erimeelsuse – kas raha saamine tuleks siduda õigusriigi põhimõtete järgimisega – aitas siluda ümar sõnastus, mis võimaldas leppega nõustuda ka nõudest enim puudutatud Ungari ja Poola valitsusjuhtidel, ent mis ei välista ka hilisemaid sanktsioone.

Kokkulepe pidi saama selline, et liikmesriikide juhid saaksid oma rahva ette astuda sama võidukalt, nagu seda tegi Jüri Ratas: Eesti võib rõõmustada 8,3 miljardi üle, millest tagasi maksame 2,4 miljardit – iga liikmemaksuna makstud euro pealt saame 3,5 eurot tagasi. Investeeritakse targemasse majandusse, tööstusesse, haridusse, transporti, teadusesse (kas eurorahade toel täitub eesmärk 1% SKTst?) ja paljudesse muudesse valdkondadesse. Mis sai aga rahandusminister Martin Helme rõhutatud põhimõttest, et üleliidulisi makse ei toetata, kui riikide omavahendite arvestuses võetakse edaspidi arvesse ka ringlusesse võtmata plastpakendijäätmeid (mis on sisuliselt plastimaks), ja kuidas see võiks mõjuda valitsuse sisekliimale? Põllumajanduse otsetoetuse suurenemise üle näib peaminister rõõmustavat aga rohkem kui põllumehed ise, sest maaelu arengu fondist makstavad toetused hoopis langevat.