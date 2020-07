Eesti uudised GALERII | Erilennuga Eestisse jõudnud Ukraina töömesilased: erinevalt Lätist pole siin probleeme Valeria Filippova, Marvel Riik , täna, 17:38 Jaga: M

Ukraina töölised peavad esialgu hoidma omaette, et täita vajalikke karantiininõudeid. Foto: Hannes Dreimanis

Põllumajandus-kaubanduskoja tänane tellimuslend lennutas Eestisse 170 Ukraina töötajat, et leevendada töökäte puudust lehmade lüpsmisel ja põldude harimisel. Tallinna lennujaama saabunud ukrainlased olid rõõmsameelsed hoolimata, et peavad järgmised nädalad veetma karantiinis: „Kõik on suurepärane!“