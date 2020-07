Eesti uudised Koolijuhtide õpetaja Hasso Kukemelk hakkab koolipapaks: „Kerge ei saa olema.“ Asso Ladva , täna, 17:42 Jaga: M

DOKTORIKRAADIGA KOOLIJUHT: Hasso Kukemelk on üks vähestest Eesti koolidirektoritest, kellel on ette näidata doktorikraad. Foto: Robin Roots

„Laste peal ma eksperimenteerima ei hakka. Minu eeliseks on see, et olen ülikoolis töötades näinud väga palju erinevaid koolisüsteeme. See on andnud arusaama sellest, mis mõnes kultuuriruumis töötab ja mis ei tööta,“ ütleb Hasso Kukemelk, et aastaid nii pedagoogika kui ka teadusega tegelnud inimesel ei teki koolijuhiks saades kiusatust proovida midagi väga uuenduslikku.