ÕL VIDEO | SÖÖ JA IMESTA: peidetud suhkur varitseb õige ootamatutes toiduainetes 

Tervise Arengu Instituudi toitumise ja liikumise valdkonna juhi Haidi Kanamäe ja toitumisekspert Tagli Pitsi sõnul on esmalt oluline aru saada, mida üldse suhkrute all mõeldakse. „Suhkrud on üks osa süsivesikutest, mille hulka kuuluvad ka tärklis ja kiudained. Suhkruteks on näiteks sahharoos, glükoos, fruktoos, laktoos jt. Keemiliselt on näiteks puuviljades leiduv ehk n-ö looduslik sahharoos põhimõtteliselt sama nagu lauasuhkur. Vahe on selles, mis on suhkru ümber,“ selgitavad spetsialistid. Nad lisavad, et süües näiteks puuvilju või marju saame lisaks suhkrutele ka muid vajalikke toitaineid. „Suhkruid, mida lisatakse toitudesse ja jookidesse nende valmistamise käigus, nimetataksegi lisatud suhkruteks,“ seletavad asjatundjad.