ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: kas rannas puhkajad pelgavad sinivetikaid? 

Pirita rannavanem Anna Silvia Seemel tõdeb, et terviseamet on kinnitanud, et sealses vees leidub sinivetikaid. "Inimesed on vees. Me ei soovita, aga me ei keela kellelgi vette minna," sõnab Seemel.

Ujumast tulnud härra ütleb, et tema sinivetikaid ei karda. Pesema läheks ta küll, aga Pirita rannas seda võimalust ei ole.

Päikest võttev noormees räägib, et läheb esimest korda ujuma ega tunne vetikate tõttu hirmu, sest katsub pead mitte vette panna.

Mööda rannaäärt jalutav naisterahvas kinnitab, et vetikate tõttu ta ujuma ei lähe, aga varbaga katsub vett ikka.

KUTSUMATA KÜLALINE: Viimsi vald hoiatas 19. juulil, et sinivetikas on osaliselt jõudnud Haabneeme ranna suplusalasse ja välja on pandud punane lipp. Foto: Facebook.com/ViimsiVald

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lembi Tiks tõdeb, et viimase paari ööpäevaga on sinivetikakogumid hakanud Põhja-Eesti supelrandadest ja nende lähedalt hajuma. Olukord paraneb tõenäoliselt veelgi, kui muutub valdav tuulesuund ja esineb vihmahoogusid.

20. juuli hommikul Pirita rannalt võetud veeproovis esines Tiksi sõnul sinivetikaid keskmise intensiivsusega õitsengule vastavas kontsentratsioonis. Domineerivaks olid mittetoksililised liigid, ent mõõdukas koguses leidus ka potentsiaalselt toksilisi sinivetikate perekondi.