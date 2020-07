TULEVIKU LIHA: kiirtoidurestoran tahab pakkuda prinditud kananagitsaid 

3D Bioprinting Solutions on välja töötamas bioprintimise lahendust, mis kasutab „tindina“ kanarakke ning taimemassi. Sellisel viisil loodud „Meat of the future“ (tuleviku liha – ingl. k.) säilitab liha tekstuuri ja maitse ning peaaegu eemaldab loomad tootmisahelast. KFC pakub omalt poolt retsepte, et lõpptoodang vastaks nende standarditele, teatas restoranikett 16. juulil.