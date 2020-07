ÖÖKLUBID SOOVIVAD TAGAKIUSAMISE LÕPPU: valitsus teab, et skeemitajatel käib juba ammu vilgas kultuurielu ja meelelahutus 

Siiani tohivad ööklubid oma uksed avada tingimusel, et selle pidaja tagab kohalviibijate hajutamise, 50 protsendi täituvuse, maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete täitmise. Majanduslikust kahjust ahastuses ööklubid soovivad, et 100 inimese piirang asendatakse minimaalselt 500-ga.

Kirja saajad teavad, et tegelikult käib Eestis juba kuid vilgas kultuurielu ja meelelahutus. Muu hulgas öisel ajal ja siseruumides, kus üritusest saab lubatud 100 asemel korraga osa 200, 300, mõnel juhul rohkemgi inimesi. Ja seda sõltumata saalide suurusest, kuigi on oluline vahe kas pidada 200 inimesega pidu kohas, kuhu mahubki paarsada külastajat või seal, kuhu neid mahub neljakohaline number. Tahaks öelda, tegemist on ebaterve konkurentsiga, kuid käsi ei tõuse kolleegide peale kaebama," seisab valitsusele esitatud pöördumises.

Pöördumisele allakirjutanute sõnul on selge, et soovitatav hajutatus 2 + 2 ja 50 protsenti saali täituvusest, on teoorias ilus, aga praktikas mitteteostatud lahendus. "Me ei ole susserdanud ega testinud seadusandluse paindlikkust, küsides avaliku võimu käest, mis asi on üldse ööklubi? Ei oleks midagi lihtsamat kui kleepida Hollywood, Sunset või Maasikas värviga üle ja panna sinna peale silt “lounge”. Või otsida muid JOKK-lahendusi. Seadusest lähtudes ei ole praegu Eestis ühtegi ööklubi – võimalusi olukorra tõlgendamiseks on kümneid. Kannatavad just need, kes püsivad mitte ainult seaduse teksti, vaid ka selle mõtte piires," möönavad ööklubide pidajad.

"Soovime, et ööklubid saaksid avada oma uksed hiljemalt juulikuu lõpust nii nagu kõik teised siseruumides tegutsevad asutused ja ürituste korraldajad, minimaalse külastajate arvuga 500 inimest üheaegselt. Tagame oma hallataval pinnal kõigi Vabariigi Valitsuse otsuste täitmise. Meid toetavad meie inimeste vastutustundlik käitumine ja üldised epidemioloogilised näitajad."

Õhtuleht avaldab ööklubide pöördumise täismahus:

"Eesti suuremate ööklubide ühispöördumine

Eriolukorra lõppemisest ja inimeste järk-järgulisest varasemaga võrreldava elukorralduse juurde naasmisest on möödunud kaks kuud.