Mammi 100. arvamuslugu | Mammi on jälle masenduses 

Peaaegu täpselt viis aastat tagasi (4.07.2015), oma kolmandas loos, on mammi kirjutanud: „Mammi ei tahaks enam EKREst mõeldagi, ammu siis neist kirjutada. Nad ajavad talle hirmu peale. Ei ole aimugi, kas nad teevad seda sihilikult või plahmerdavad niisama. Igatahes on nad avanud Pandora laeka ja päästnud valla need kõige halvemad küljed, mis meis leiduda võivad. Hoiatades selle eest, et saabuvad pagulased toovad kaasa vaenu ja vihkamist meie ja võõraste vahele, külvavad nad ise vaenu ja vihkamist meie oma rahva sekka. Kas nende eesmärk on see, et iga viimane kui tervemõistuslik eestlane pühiks Eesti tolmu oma jalgadelt? Kas siis saabub paradiis? Ainult vimmakad eesti mehed omavahel? Kellele neil siis veel oleks pasunasse anda? Ja kellele nad siis pärandaksid selle puhtatõuliste paradiisi?“