ÕL VIDEO | Äge vihm pani isegi WC-potist vee purskama! Miks linn midagi ette ei võta?

Kontoritehnikat müüva poe finantsdirektor Meelis Arm räägib, et Tehnika ja Roopa tänava nurgale jääv kauplus on aastaid kannatanud suurte vihmasadude tõttu. Nimelt ei võta kanalisatsioon kogu vihmavett vastu ja Roopa tänava vesi jookseb alla poe juurde. Tema jutu järgi upuvad suurema vihmasaju korral tavaliselt ka autod, mis Tehnika tänaval seisavad.

Esmaspäeva õhtul sadanud tugev vihm ujutas poe korralikult üle, nii et veel teisipäevalgi kuivatati seal koridori. Soklikorruse WC-potist vee üles purskamine oli aga tänavu esmakordne halb üllatus!

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul moodustas 20. juuli vihmasadu ligi kolmandiku juulikuu sademenormist. Sademeveetrassid projekteeritakse vastavalt normidele, mis arvestavad sellist tüüpi sajuga kord viie aasta jooksul. Tormitingimustes täiuslikult töötavate äravoolutrasside ehitamine ei ole Sule väitel mõistlik, kulude ja tänavamaa all oleva ruumi tõttu.

Tuntud probleemkohtade leevendamiseks on aga plaanid paigas või juba käigus. Sule sõnul on algamas või käimas ehitustööd Jõe ja Pronksi tänaval, Poska tänaval ja Tartu maanteel ning Liivalaia tänaval. Juba valminud on Reidi tee sademeveevõrgustik, mis toetab Tuukri tänava rajooni.