UKRAINA PANTVANGIKRIIS: pärast kolme inimese vabanemist tormas politsei ülejäänusid päästma 

Teisipäeva ennelõunal algas Volõõnia oblasti keskuses Lutski linnas pantvangisituatsioon. Relvastatud mees võttis kesklinnas pantvangi bussi, kus viibib umbes 10 inimest (mõnedel andmetel on pantvange rohkem, ligi 20).

Politsei teatel suleti kogu Lutski kesklinn, et tagada elanike ohutus. Sealkandi elanikud ja töötajad ei tohi siseruumidest välja tulla.

Esialgsete teadete kohaselt väljendas akti täideviija pahameelt „süsteemi üle“ ja avas korrakaitsjate pihta tule ning viskas neid granaadiga, mis aga õnneks ei töötanud. Sündmuskohal viibivad läbirääkijad, kes üritavad olukorda vägivallata lahendada. Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et hoiab Lutskis toimuvatel arengutel hoolega silma peal. Pole teada, mis seisus on mitmeid tunde bussis vangis istunud inimesed. Vastu õhtut lubas terrorist läbirääkijatel pantvangidele joogivett tuua. Kohaliku aja järgi kella 21 paiku lasi ta kolm inimest bussist välja: eaka proua, raseda naise ja väikese lapse.

Kohaliku politseijuhi Juri Kroško teatel on mehe valduses lõhkeained ja tulirelvad, millega ta pantvange ähvardas. Teatavasti kõlasid sündmuspaigal lasud ja mitu bussiakent on purustatud. Mees ähvardab, et kusagil Lutski peal, väidetavalt rahvarohkes kohas, asub veel üks tema valmistatud lõhkeseadeldis.

Fotodelt võib näha, et mõned bussiaknad on lõhutud. Foto: EPA/Scanpix

Mida pantvangivõtja aga täpsemalt nõuab, jäi esialgu ebaselgeks. Ta nõustus vastama läbirääkijate esimesele telefonikõnele, järgnevatele aga enam mitte. Ukraina meedia leidis mehe arvatava Twitteri-konto, milles too nõuab, et Ukraina ministrid, kirikujuhid ja muud tähtsad tegelased end terroristideks kuulutaksid (mida nad mehe arvates ka on). Mingil hetkel nõustus ta ilmselt aga taas suhtlema, Unian vahendas pärastlõunal, et mees esitas nõudmised Ukraina valitsusele ning õnnitles riigi rahvast „süsteemivastase päeva“ puhul. Õhtust osaleb läbirääkimistel ka Ukraina siseminister Arsen Avakov.

Enese nimeks väitis mees olevat Maksim Plohhoi („Maksim Paha“), kuid BBC kirjutab, et tema tegelik nimi on Maksim Krõvošš, ta on 44aastane venelane, kes varem viibinud psühhiaatrilisel ravil. Ka politseile olevat ta pettuste ja ebaseaduslike relvade omamisega seoses varasemast tuttav. Nende kuritegude eest olevat ta 10 aastat ka vangis istunud.