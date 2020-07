PANTVANGIKRIIS: lõhkeainete ja tulirelvadega varustatud mees hõivas Lääne-Ukrainas liinibussi 

Politsei teatel suleti kogu Lutski kesklinn, et tagada elanike ohutus. Esialgsete teadete kohaselt väljendas akti täideviija pahameelt „süsteemi üle“ ja avas korrakaitsjate pihta tule. Isikut pole suudetud veel tuvastada, ent sündmuskohal viibivad läbirääkijad, kes üritavad olukorda vägivallata lahendada.

Kohaliku politseijuhi Juri Kroško teatel on mehe valduses lõhkeained ja tulirelvad, millega ta pantvange ähvardas. Teatavasti kõlasid sündmuspaigal lasud ja mitu bussiakent on purustatud. Pantvangivõtja on praeguse seisuga avaldanud ka nõuded, ent neid pole avalikustatud.