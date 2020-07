PANTVANGIKRIIS: lõhkeainete ja tulirelvadega varustatud mees esitas oma nõudmised 

Politsei teatel suleti kogu Lutski kesklinn, et tagada elanike ohutus. Sealkandi elanikud ja töötajad ei tohi siseruumidest välja tulla.

Esialgsete teadete kohaselt väljendas akti täideviija pahameelt „süsteemi üle“ ja avas korrakaitsjate pihta tule. Sündmuskohal viibivad läbirääkijad, kes üritavad olukorda vägivallata lahendada. Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et hoiab Lutskis toimuvatel arengutel hoolega silma peal.

Kohaliku politseijuhi Juri Kroško teatel on mehe valduses lõhkeained ja tulirelvad, millega ta pantvange ähvardas. Teatavasti kõlasid sündmuspaigal lasud ja mitu bussiakent on purustatud.

Mida pantvangivõtja aga täpsemalt nõuab, jäi esialgu ebaselgeks. Ta nõustus vastama läbirääkijate esimesele telefonikõnele, järgnevatele aga enam mitte. Ukraina meedia leidis mehe arvatava Twitteri-konto, milles too nõuab, et Ukraina ministrid, kirikujuhid ja muud tähtsad tegelased end terroristideks kuulutaksid (mida nad mehe arvates ka on). Kas sarnaseid nõudmisi esitab ta praegu ka bussist, jääb ebaselgeks.