Politsei otsib taga vägivallakuritegudes kahtlustatavat Robert Pohlakut 

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman kirjeldas, et tänavu aprillis pandi Jõgevamaal toime vägivallakuritegu, mis seni kogutud tõenditele tuginedes sai alguse, kui kuriteos kahtlustatav nõudis noa ähvardusel ühelt mehelt endale võõrast vara. Ähvardamist pealt näinud ning juhtunusse sekkunud mehele põhjustas Robert Pohlak noaga vigastusi, mis ei olnud õnneks eluohtlikud. Kahtlustatav sai ka viga ja vajas arstiabi, kuid lahkus hiljem meditsiiniasutusest ning asus ennast varjama. 56aastane Robert on kuulutatud tagaotsitavaks, tema asukoht on selgitamisel.

Vosman märkis, et viimastel päevadel on politseile laekunud infot, et tagaotsitav võib viibida Viljandimaal ja selle lähiümbruses. Kui kellelgi on infot mehe täpsemast asukohast või on teda viimastel päevadel kusagil näinud, palutakse sest teada anda telefonil 112 või politsei numbril 5281562.