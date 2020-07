Kuidas hoolitseda suutervise eest ning mida teha, kui ikkagi hamba(d) kaotad?! 

Üks parimaid viise hambad korda saada, on lasta paigaldada hambaimplantaadid. Need on kunstlikud hambakomponendid, mis on kirurgiliselt kinnitatud kolju või lõualuu külge erinevate proteeside toetamiseks, sealhulgas ortodontilised ankrud, sillad ja kroonid. Implantaat suudab moodustada luuga tihedaid sidemeid, ilma et oleks ohtu hülgamiseks või infektsioonideks.

Hambaimplantaadid on praegu parimad hambalahendused puuduvate hammaste jaoks. Hambaimplantaadi saab lasta paigaldada igaüks, kes on hamba rutiinseks ekstraktsiooniks piisava tervise juures. Kõige olulisemad tegurid, millega hambaarstid arvestavad, on igemete tervis ja luude hulk, mis implantaate paigal hoiab.

Hambaimplantaadid on tugevamad ja vastupidavamad kui sillad ja proteesid. Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks võib implantaate kasutada koos teiste taastavate protseduuridega. Näiteks võib implantaate kasutada ka hammaste silla toetamiseks, et asendada mitu puuduvat hammast. Samuti saab neid kasutada koos proteesidega, et suurendada stabiilsust ja vähendada igemete kudede ärritust.

Uus Portugali tehnoloogia suudab teha imesid

Kui oled aga järsku kaotanud palju hambaid, võib sinu jaoks sobiv olla Portugalist pärit tehnoloogia All on 4 („Hambad ööpäevaga“). Happy Smile hambakliinikus kasutatav tehnoloogia annab võimaluse saada fikseeritud protees kõigest ühe ööpäevaga. Proteesi fikseerimiseks piisab seejuures vaid neljast või kuuest (sõltuvalt patsiendist) implantaadist lõualuus. Kaks implantaati paigaldatakse kaldes lõualuu külgedesse – see aga annab võimaluse kasutada olemasolevat luumaterjali, säilitada alalõua närve ning paigaldada protees, vältides operatsiooni lisaluukoe kasvatamise näol.

Ravi on klassikalise implantatsiooniga võrreldes kiirem ja leebem, nõuab vähem aega ning on soodsam. Näiteks tavapärase implantatsiooni korral (kus on tarvis teha mitu hammast või lausa kõik) kestab protsess alates poolest aastast. Samal ajal peab patsient pool aastat (implantaatide paranemisaeg pärast operatsiooni, adaptatsioon, hammaste valmistamine laboratooriumis jne) elama hammasteta, sööma vedelat toitu, tundma rääkides ebamugavust, vältima naeratamist. Uue hambaimplantatsiooni tehnoloogiaga saab patsient tugevad hambad ainult ööpäevaga.

All on 4 implantatsiooni meetod on sobilik juhul, kui oled kaotanud palju hambaid, kannad totaalproteese või vanu kroone; ei saa mingil põhjusel oma proteese kasutada või on sul implantatsiooni tegemiseks väidetavalt liiga vähe luid. Tänu „Hambad ööpäevaga“ meetodile saad taas elada täisväärtuslikku elu, süüa kõike ning naeratada ilma piinlikkust tundmata!