Harju Maakohtu esimees justiitsministri kavandatud seadusemuudatusest: mulle ei ole arusaadav millist probleemi lahendatakse 

Reformierakondlane, riigikogu õiguskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi hinnangul piiravad kavandatud muudatused põhiseaduse 24. paragrahvist tulenevat kohtupidamise avalikkuse põhimõtet. "Mõistetav oleks, et avaandmeteks ei loeta määruse eelnõu kohaselt tunnistajate ja mõne muu isiku isikuandmed, ent miks on soov samasse kategooriasse liigitada ka süüdistatava isikuandmed, tekitab küsimusi," leiab Kivimägi, kes on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna.

Ta peab kummaliseks kavandatavat muudatust, mille kohaselt ei tohi kohtuistungi toimumise aja kohta avaldatavas teabes avaldada isegi süüdistatava nime.

"Samuti ei plaanita sama teabe raames anda enam haldus- või tsiviilasja üldist kirjeldust ega numbrit, või süüdistatava nime ega kuriteo kvalifikatsiooni karistusseadustiku vastava paragrahvi järgi, milles isikut süüdistatakse. Samad piirangud tahetakse kehtestada kohtuotsuse avalikuks tegemise aja kohta avaldatava teabe kohta. Oluline on rõhutada, et kohtupidamise avalikkuse põhimõte hõlmab endas muuhulgas ka kohtupidamisega seotud dokumente ja andmeid mis on „Kohtute infosüsteemi põhimääruse“ objektiks," märgib reformierakondlane.

Ta peab ka kummaliseks, et muudatust tehakse kiirustades, minnes mööda kohtute seadusest. Selle kohaselt peab andma infosüsteemi registriandmete koosseisu ja nende esitamise korra kehtestamisel nõusoleku kohtute haldamise nõukoda. "Meile teadaolevalt seda küsitud pole. Kas nii ongi?" pärib Kivimägi.

Riigikogu liikme sõnul tuleb meeles pidada, et ka praegu kehtiv seadusloome võimaldab kohtul kuulutada kohtuistung osaliselt või täielikuks kinniseks ning piirata avaldatavate andmete mahtu. "Ehk tekib küsimus, mis probleemi lahendatakse ja kui probleemi lahendamisega tekitatakse uus suurem probleem, siis tuleks otsida paremat lahendust," leiab Kivimägi.