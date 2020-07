Eesti uudised 800 LIIGET, ÜKS JA SEESAMA ALLKIRI?! Kaks hoiu-laenuühistut võtavad liikmetelt otsustusõiguse Priit Pärnapuu , täna, 15:57 Jaga: M

Kohustuslik volitus, mille hoiustaja annab, kui soovib raha hoiustada Eesti Arengu hoiu-laenuühistus. Foto: Kuvatõmmis

Kõigi pea 800 nime taha on kirjutatud allkiri, mis on täpselt ühesugune – just niisugune näeb välja Eesti Arengu hoiu-laenuühistu üldkoosolekust osavõtnute nimekiri. Eestis küsivad kaks hoiu-laenuühistut kõigilt hoiustajatelt kohe liitumise ajal volituse, mis riisub inimestelt igasuguse otsustusõiguse. Kui kogu võim kuulub ühistu juhtkonnale, ei saa oma raha mängu pannud hoiustajad ka sõna sekka öelda, kui rahajõgi voolab nendesamade juhtide teistesse firmadesse.