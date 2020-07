Varem kaitsemaski eiranud Trump tõdes, et selle kandmine on patriootlik 

Foto on tehtud ilmselt eelmisel kuul, kui Trump külastas Walter Reedi riiklikku sõjaväehaiglat. See oli teadaolevalt esimene ja ainus kord, kui Ameerika Ühendriikide president maski kandes avalikkuse ette astus, teatab CNN. Varasemalt oli ta keeldunud maski kandmast – vaatamata kohutavale laastamistööle, mida koroonaviirus USAs korraldab.

Väidetavalt palusid Trumpi nõunikud mitme eelneva kuu jooksul, et riigipea eelmainitud isikukaitsevahendit kandes end rahvale näitaks. USAs korraldatud küsitluste kohaselt ei pea suur osa ameeriklasi näomaski eiramist õigeks teoks. Trump on varem nimetanud, et ei kanna maski, kuna ei soovi alluda meedia provokatsioonile. Siiski on keeruline olukord ja rahva kriitika presidendi seisukohta viimase kuu jooksul muutnud. Kindlasti seisab Trumpi käitumise muutuse taga ka asjaolu, et sügisel toimuvad presidendivalimised.