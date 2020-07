Külaliskorterite üüriturg: madalad hinnad, vähe välisturiste ja rohkem eestlasi 

Välisturistide vähesus mõjub rängalt lühiajaliste üürikorterite ärile. Tallinnas lühiajalise üüri haldusteenust pakkuva 1Estate Kinnisvara asutaja Algis Liblik ütles, et külaliskortereid on pealinna üüriturul tänavu oluliselt vähem. „Kui aastatel 2017–2019 Tallinna lühimajutuse korterite arv kahekordistus ning eelmise suvel tipul oli see number juba 3300, siis nüüd oleme tagasi aastas 2017, mil pakkumisi oli napilt alla 2000,“ rääkis Liblik.