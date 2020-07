Protestijate suunas tulirelvi viibutanud USA abielupaarile esitati mitu süüdistust 

Videomaterjal näitas, et Mark ja Patricia McCloskey hoidsid käes vastavalt automaatrelva ja püstolit, kui protestijad juuni lõpus nende häärberist mööda marssisid. Paari sõnul tundsid nad protestijate ees hirmu, mistõttu otsustasid nad julgeolekumeetmena end relvastada.

St Louisi tipp-prokurör Kim Gardneri arvates võib selline käitumine tekitada rahumeelse protesti puhul vägivalda. „Ähvardaval moel relvade viibutamine rahumeelsete protestijate suunas on ebaseaduslik. Ehkki meil vedas, et olukord ei muutunud vägivaldseks, on selline käitumine St Louisis lubamatu,“ teatas Gardner.