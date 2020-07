Hipilaagri toimumine kahtluse all? Antsla abivallavanem: „See on avalik üritus, aga selle luba pole küsitud.“ 

„Me [vallas] arvame, et see on avalik üritus ja avaliku ürituse luba ei ole küsitud. Sellist üritust ei saa teha,“ selgitab olukorda Kagu-Eestis Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp. See aga ei tähenda, et hipilaager ei võiks toimuda. „Kui luba oleks taotletud, siis võib-olla oleks see kümne päeva jooksul läbi vaadatud… Meile anti üritusest teada lihtsas e-kirja vormis,“ rääkis Müürisepp.

Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp. Foto: Tiina Kõrtsini

Abivallavanem rõhutas, et laagri puhul on murekohaks vaid üks asjaolu – koroonaviirus. Kuidas on tagatud vajalikud nõuded? „Isikud tulevad riikidest, mille järel peavad nad isolatsiooni jääma. Et kuidas see on tagatud. Need on põhiprobleemid,“ avas Müürisepp muremõtteid üleeuroopalise vikerkaarelaagri osas.

--

Antsla vallavalitsusele esitati 14. juulil teade, et ajavahemikus 20. juuli kuni 19. august toimub Antsla valla haldusterritooriumil Vikerkaare kogunemine. Teavituse esitaja on vallale selgitanud, et see on alkoholivaba, elektrivaba, telefonivaba tervise-kogunemine, kus õpitakse elama tervislikult, looduslähedaselt, valmistatakse koos vegan-toitu, tehakse joogat, meditatsiooni, lauldakse, mängitakse pilli, tehakse käsitööd ja erinevaid töötubasid / jututubasid.

Vallavalitsuses toimus 17. juulil koosolek terviseameti, politsei-ja piirivalveameti, päästeameti, keskkonnainspektsiooni ja keskkonnaameti esindajate osavõtul, mille alusel edastas terviseamet kinnistu omanikule ettepanekud ja soovitused võimaliku nakkusohu ennetamiseks.