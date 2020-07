Oxfordi teadlaste koroonavaktsiini esmased katsed andsid lootustandvaid tulemusi 

Teadlased rõhutavad siiski, et liiga vara rõõmust rõkkama ei maksa hakata: esmased tulemused näitavad küll, et vaktsiin on suuresti ohutu, kuid selles osas, kas ta ka Covid-19 sümptomeid vähendab või üldse haigestumise vastu aitab, on veel palju küsimusi õhus.