Eesti uudised Tulesurm õunapuude all: eraklik mees jättis elu mahapõlenud sauna Asso Ladva , täna, 21:35

ASKEETLIK ELAMINE: Päiksi külas süttinud imeväikeses saunas jäi tulle 55aastane mees. Foto: Robin Roots

Pühapäeva õhtul kaotas Alatskivi külje all Päiksi külas saunapõlengus elu hoone ainus elanik, 55aastane mees. Kui pritsimehed pärast kell pool kümme saadud häiret vanade õunapuude all seisva sauna juurde jõudsid, põles see juba lahtise leegiga.