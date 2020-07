Juhtkiri | Lubatakse avatust, aga luuakse piiranguid 

Nagu selgitab justiitsminister Raivo Aeg: kuna mitmed ettevõtted on koostanud avalike kohtuotsuste põhjal andmebaase, mille üle puudub riigil kontroll, siis tuleb takistada nende andmete automaatset allalaadimist kohtute infosüsteemist. Õigemini on juba praegu Riigi Teataja veebilehel kasutusel nn robotilõks. Määrus on samm edasi – selleks, et avaandmed poleks robot- ega masintöödeldavad.