Eesti uudised Tänavu Eestis toimuva hipifestivali kriminaalne ajalugu: narkokuriteod, vägivallatsemine ja isegi mõrvad Kristjan Väli , täna, 16:29 Jaga: M

MURED PARADIISIS: Ei ole nii, et hipilaagris on elu alati lilleline. Foto on jäädvustatud Mehhiko hipilaagris. Foto: Vida Press

Vikerkaareliikumise hipid on ennast sisse seadnud Lõuna-Eestis, kus toimub tänavu üleeuroopaline hipilaager. Hoolimata sellest, et Rainbow Gathering propageerib rahu, harmooniat, vabadust ja austust, on selle ajalugu vägagi värvikas. Kohati isegi verine.