Venemaa eliidile on juba koroonavaktsiini manustatud  

Vaktsiini on loonud Gamaleja-nimeline riikliku epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimiskeskus ja seda on manustatud näiteks miljardäridest suurärimeestele ja valitsusametnike tippjuhtidele.

Pole selge, kuidas täpselt osalejad valitakse. Instituut jälgib patsiente ja nende tulemused registreeritakse.Tavaliselt on immuunvastuse tekitamiseks vaja patsientidel saada kaks doosi ja Gamaleja sõnul kestab see immuunsus kaks aastat. Osalejatelt vaktsiini eest tasu ei võeta. Samuti on nad andnud oma nõusoleku, et on teadlikud kaasnevatest riskidest.

Vene riikliku investeerimisfondi RDIF-i juht Kirill Dmitriev ütles, et ta ise ja tema pere on saanud vaktsiini ning märkis, et see võimalus on antud ka paljudele teistele vabatahtlikele. Ta keeldus edastamast üksikasju. Gamaleya Instituut teatas, et vaktsineeris nii direktori kui ka uuringuga tegelenud meeskonna. Mais värbas riigi kontrolli all olev Sberbank töötajate hulgast vabatahtlikke, et testida instituudi vaktsiini.