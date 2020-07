Igor Gräzin | Euroopa Liit jagab 750 miljardit ehk Kuidas me petame iseennast 

Konks on selles, et raha jagamisega seob Euroopa rahasaajate-riikide kohustuse tagada nende poliitilises süsteemis „õigusriigi põhimõtted“, milledest ei hooli vanemad Euroopa riigid ise. Kõige enam on poliitiliselt pressitud Ungarit ja Poolat, kelle riiklus on sama demokraatlik kui teistel riikidel. Kuid Poola ja Ungari vastane europoliitika on seotud teise asjaoluga: nimelt keeldumisega avada oma piirid miljonitele põgenikele, keda Saksamaa imelikel asjaoludel tahab piiramatult vastu võtta. Lisaks rahalistele ähvardustele, mida rakendatakse Ungari vastu, on Euroopal kavas jätkata poliitilist pressingut Poola vastu sel teel, et kehtestada gaasi-alased sanktsioonid gaasitoru Nord Stream 2 näol: antud juhul viiakse gaasitransiit Poolast ja Ukrainast mööda vastavaid leppeid Venemaaga sõlmides.

Euroalaga liitumise viga

On hakanud juhtuma see, mida me omal ajal teadusgrupiga „Vaba Euroopa“ (akadeemias Nord, liikmeteks Raig, kaks Helmet, Gräzin) koos kolleegidega Inglismaalt ennustasime – Euroopa Liit hakkab varem või hiljem survestama uusi Euroopa Liidu liikmesriike taotlemaks eesmärke, mis on neile võõrad. Ent mis me räägime Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, kui isegi selline super-riik nagu Inglismaa pressiti majanduslike ja poliitiliste sanktsioonidega ühendusest minema.

750 miljardit jagatavat eurot on sügavalt mõttetu ja kahjulik „panus“ Euroopa majandusse, kuna tema eesmärk on aheldada üksikute riikide poliitika ja majandus Euroopa suurriikide majanduse külge. Ja see kõik on Eestile ülimalt ohtlik, sest Eesti võimekus korraldada oma majandust on piiratud, meie seotuse tõttu euroga veel eriti. Eesti poliitilises ajaloos on olemas üks foto, mis on Eesti jaoks veel eriti piinlik: Ansip ja Ligi seisavad kõrvuti, hoides vastu valgust just kohe käibeletulevat euro rahamärki, st sümboliseerivad Eesti rahanduse lõppu. Sellest, et meie üleminek eurole oli olemuslikult tobe, olen ma kirjutanud ja kirjutan pärast veel, aga veel tähtsam on see, et üleminek eurole oli täies vastuolus Põhiseadusega.

Teistes riikides, kus eurot ei ole ja kus riik peab kinni oma põhiseadusest (Inglismaa, Taani, Tšehhi, Rootsi ja veel mõned) funktsioneerib majandus normaalsena. Tšehhidel vedas, sest neil sai presidendiks prof Vaclav Havel, väljapaistev majandus- ja rahandusteadlane, kes töötas välja euro vältimise strateegia, mille ta riigipeana ka edukalt ellu viis.

Üks tegelik häda fiktiivse rahaühiku euroga on see, et see annab võimaluse liigutada majandust fiktiivsete, sageli puhtalt jampslike eesmärkide suunas. Näide nr 1 – jõuda 15 aastaga viie jõukama riigi hulka. Naljapoolest meenutagem, et Kommunistlik Partei pidi jõudma kommunismini kah 15 aasta jooksul. Jätame kõrvale selle, et nimetatud eesmärk oli saavutamatu ja vaatame seda, et nimetatud eesmärk oli mõttetu! No oletame, et jõuamegi viie jõukama hulka – mis siis? Mis mõte on sellest inimestel ja majandustel? Meie elu sellest paremaks ei lähe. Küll aga saavad sellest tulemusest oma elu paremaks meie ametnikud Euroopa (Panga) Kontrollkoja ja Parlamendi juures.

Meil on juttu olnud vajadusest tagada eelarve struktuurne tasakaal. Jällegi puhas mõttetus, mida varjab sõna „struktuurne“. Selle sõna tähendust ei ole teadnud vanemad rahandusministridki. Aga ta on piisavalt halb heitmaks varju eelarve tegelikele probleemidele ja pugemisele nn Maastrichti kriteeriumidele, mis on tingimuseks sellele, et riik saab ühineda eurotsooniga, Suurem osa kriteeriume on lihtsad – tuleb tagada valitsussektori võla väike puudujääk, jälgida seda, et inflatsioon ja intressimäärad suureks ei läheks – ega nad lähegi, kui ei olda prassivad nagu Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa. Nende suhtes aruka rahanduse nõuded ei kehti.