Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: Euroopas lisandub järjest riike, kus koroona tõstab taas tugevalt pead Priit Pärnapuu , täna, 16:49 Jaga: M

Musta ja punasega on riigid, kus viimase kahe nädalaga on koroonaviirusega nakatunuid 100 000 elaniku kohta sedavõrd palju, et tuleks jääda Eestisse sisenemisel kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Samuti soovitab välisministeerium vältida sellistesse riikidesse reisimist. Rohelisega on riigid, kust tööle või õppima tulijad pääseksid Eestisse ilma eneseisolatsioonita. Foto: Priit Pärnapuu

Ehkki Eesti ja lähiriikide olukord koroonarindel läheb pigem paremaks, muutub laiemalt Euroopa olukord aina nukramaks. Lisaks Balkani riikidele on märgata nakatumise tõusu näiteks Hispaanias. Täpsemalt vaata riikide arenguid koroonarindel järgnevalt kaardilt ja graafikutelt.