GALERII | Avatud talude päev: unistuste lambad on need, kes villa ise maha ajavad  

Kärbsed tiirlevad, kanad kaagutavad ja traktorid põrisevad. Lapsed jooksevad paljajalu ringi ja julgemad linnainimesed on kätte haaranud käärid, et lamba pügamist harjutada. Taluperemees Kaido unistuses oskavad lambad ise endal villa maha ajada ja tema sõnul polegi see soov nii püüdmatu.