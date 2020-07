SEENEAASTA ON ALANUD: Tartumaal korjati viie tunniga 30 kilo puravikke 

Seeni metsas leidub, lihtsalt tuleb osata otsida. Seda on näha ka Facebooki grupis Seenehuvilised, kus seenelised oma muljeid jagavad. Kohati võib näha fotosid suurtest korvidest ja ämbritest, mis kõik on triiki maitsvaid puravikke ja sirmikuid täis. Paljud seenesõbrad lisavad fotosid saagist, mis on korjatud Viljandi- ja Tartumaalt. Tundubki, et enamjaolt on parem saak Lõuna-Eestis, kus seenehooaeg algas mõnevõrra varem. Kuid mitte ainult – mõni õnnelik seeneline on rikkaliku saagi saanud ka Ida-Virumaa metsadest ning Kesk-Eestist. Vähemalt esialgse pilgu järgi jäävad seenesaagi poolest vaeslapse rolli Harju- ja Läänemaa.