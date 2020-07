Eesti uudised Jüri Ratas seisust Brüsselis: ükski riik ei lahku siit ainult naeratades Viljar Voog , täna, 19:23 Jaga: M

Jüri Ratas Euroopa Liidu ülemkogul. Foto: EL nõukogu

Euroopa Liidu riigijuhid on alates reedest viibinud Brüsselis, et jõuda kokkuleppele kahes suures finantsküsimuses: liidu pikaajalises eelarves ja koroonakriisist väljumise abipaketis. Eesti peaminister Jüri Ratas loodab, et kokkulepe saabub, aga välistatud pole seegi, et lahku minnakse tühjade pihkudega.