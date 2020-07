Hiina firmale kuuluv sotsiaalmeediahiid ei saa Londonisse peakorterit 

TikToki populaarsus USA-s ja mujal lääneriikides on tohutult kasvanud ning see on esimene Hiinast alguse saanud platvorm, mida saadab märkimisväärne edu väljaspool kodumaad. Samas saadab TIkToki suurem tähelepanu ja kahtlused, sest kardetakse, et Hiina võib sundida ettevõtet kasutajate andmeid riigile üle andma. Näiteks India on juba keelanud äpi kasutamise ning sama mõte on läbi käinud ka USA valitsuse laualt.