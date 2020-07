Venemaa hakkab tootma koroonavaktsiini 

Venemaa otseinvesteeringute fondi RFPI juht Kirill Dmitrijev ütles Briti raadiojaamale Times Radio, et sellised süüdistused nagu ajaksid Vene salateenistuste häkkerid taga teiste riikide vaktsiinisaladusi on naeruväärsed: „Milleks meil seda vaja oleks, kui lepinguga on tagatud vaktsiini koostisosade üleandmine?“ küsis Dmitrijev retooriliselt.

The Times kirjutab, et hoolimata lepingust peab siiski paika Kanada, Suurbritannia ja USA salateenistuste väide, et Vene riigiga seotud häkkerirühmitus APT29 (Cozy Bear) on juba veebruarist saati püüdnud rünnata lääne teadusasutusi, saamaks teateid sealsete vaktsiiniuuringute kohta.