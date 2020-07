Prantsusmaa katedraali võis süüdata pagulane 

Uurijad tuvastasid, et tegu on süütamisega – leegid said alguse kolmest eri paigast. Üks neist oli otse oreli taga. Sadakonnal tuletõrjujal kulus mitu tundi, enne kui põlengust lõplikult jagu saadi. Kohaliku päästeteenistuse ülema Laurent Ferlay sõnul ei olnud kahju nii suur, kui eelmisel aastal Pariisi Jumalaema kiriku põlengul. „Katus jäi terveks,“ rõhutas ta, näidates ajakirjanikele katedraali sisemust. „Orel hävis ja rõdu on selle ümber kokku varisemas.“