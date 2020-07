Margit Rüütelman ja Diana Paakspuu | Rõivaostud tuleb paremini läbi mõelda 

Arvatavasti tundsid paljud ennast ära. Tekstiilitööstus on üks saastavamaid tööstussektoreid maailmas, tekitades ligi 100 miljonit tonni tekstiiliprügi aastas. Lisaks: see kogus kasvab jõudsalt, sest mida rohkem tarbitakse, seda rohkem ka toodetakse ja uuringud näitavad, et rõivaid tarbitakse üha rohkem. Pahatihti mõtleme eneseõigustuseks, et see asi on ju juba toodetud, mistõttu soetame selle toote kergema südamega. Selline mõtteviis samas kasvatab samuti nõudlust. On enam kui kindel, et kui kiirmoepoodides ei vahelduks hooajad, uued tooted iga mõne nädala tagant, ostetaks ka vähem emotsiooni- ja kiirelt väärtust kaotavaid n-ö viimase moe tooteid.

Selline kiire hooaegade ja moevoolude vaheldumine toobki meile uue ja kasvava probleemi: suured kogused madalama kvaliteediga rõivaid, mida ei ole tihti võimalik ei korduskasutada (anda uuele omanikule) ega materjalina ringlusesse võtta (teha midagi uut). Nii Eestis kui ka mujal maailmas visatakse peamine osa tekstiilijäätmetest olmeprügisse, ehkki hinnanguliselt kuni 95% sellest oleks (teoreetiliselt) võimalik taaskasutada. Kahjuks ei ole tänaseks olemas häid lahendusi tekstiilijäätmete materjalina ringlussevõtuks ning ka tekstiilijäätmete eraldi kogumine ei ole kõikjal, sh Eestis, ülearu hästi korraldatud.

Mida tekstiiliprügiga peale hakata?

Tekstiiliprügi on võimalik ümber töödelda tekstiilkiuks, mida saab kasutada näiteks täidismaterjalina tekkides, teha vilti või külmakatteid aianduses kasutamiseks, samuti on uuritud võimalust teha tekstiilijäätmetest isolatsioonimaterjale. Kuid sellel alal tegutsejaid napib ja seetõttu ei ole mahud piisavalt suured. Parim lahendus vanade riiete taaskasutamiseks oleks neist uusi riideid teha: upcycling ehk väärtustav taaskasutus paneb eestlased mõtlema Reet Ausi peale, kes on üks vähestest selle ala edendajatest Eestis. Väärtustava taaskasutuse murekohaks on kõrge tootmishind, mis omakorda teeb antud toote klientidele vähem atraktiivseks.

Kolmas võimalus on põletamine elektri ja soojuse tootmise eesmärgil. Aga ka sellel meetodil on omad head ja vead: sünteetiliste kiudude kütteväärtus on küllaltki kõrge, kuid põletada saab vaid eelnevalt tükeldatud või purustatud tekstiili, mis on omakorda segatud teiste jäätmetega. Samas, kui püüda põletada ainult sünteetilist kiudu, siis see sulab lihtsalt känkraks: ei hakka üldse põlema või ei põle lõpuni ära.

Tekstiiliprügist rääkimine ja probleemi teadvustamine on vajalik jätkusuutlike lahenduste leidmiseks ning 2025. aastaks valmistumiseks. Nimelt näeb Euroopa Komisjoni uus ringmajanduse tegevuskava ette, et 2025. aastaks on kõik liikmesriigid loonud oma elanikele võimalused tekstiilijäätmeid liigiti ära anda. Ka Eesti peab teema peale mõtlema ja töötama välja just Eesti elanikele sobilikud kogumislahendused. Ja kuigi viis aastat võib tunduda pikk aeg, tuleb detailidele ja korralduslikule poolele mõtlema hakata juba täna.

Veel enne, aga kui jõuame taaskasutuseni, on mõistlik kõigil korra hinnata oma tarbijakäitumist, et sajast miljonist tonnist tekstiilijäätmetest ei saaks kakssada või kuussada miljonit tonni. Teisisõnu: mida teha selleks, et enne, kui meil on olemas head lahendused tekstiilijäätmete ringlusse suunamiseks, ei upuks me kaltsu- ja kingahunnikutesse?