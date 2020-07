VIDEO | Tänu Coop Pangale lapsepõlvemaja renoveerinud naine: kui on südamekutse, siis tuleb vägi taha 

Karin Ossipova, Coop Panga kinnisvara tagatisel laenude äriliini juht, tõdeb, et nende eesmärk on hoida ja toetada elu igas Eestimaa nurgas. „On väga rahuldustpakkuv teada, et oled aidanud kaasa kellegi eluunistuse teostamisele, rääkimata sellest, et aidata elule hääbumisele mõeldud maja koos oma ajaloo ja mälestustega,“ lausub Ossipova.