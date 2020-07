Bolti tõukerataste lahti lukustamine Pärnus ja Tallinnas enam ei maksa, lootust on ka Tartul 

Kui Tallinna minutihind jääb ka edaspidi 15 sendi peale, siis Pärnu oma tõuseb 5 senti. Esimesed 10 sõiduminutit maksavad edaspidi 20 senti. Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov ütleb, et hinnamuudatud on tulevikus plaanis ka Tartus.

“Leiame, et elektritõukerattad peaks olema taskukohane alternatiiv autole

lühemate vahemaade läbimiseks. Selleks, et see tegelikkuses nii oleks, peab teenuse hind olema võimalikult soodne,” ütles Bolti tõukerataste

suunajuht Thomas Tammus.