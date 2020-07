Õiguskantsler leidis politsei arestimajas rikkumisi: kaaluda tuleb videovalve vajalikkust 

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid veebruari lõpus ette teatamata Põhja prefektuuri kinnipidamiskeskuse arestimaja. „Igal konkreetsel juhul tuleb kaaluda, kas kinnipeetu ööpäevane videovalve on möödapääsmatult vajalik, näiteks terviseseisundi tõttu, ning otsustada, kas ja kui suures ulatuses seda võiks kasutada,“ leidis õiguskantsler juulis Põhja prefektile saadetud kokkuvõttes. Õiguskantsler on sellele ennegi tähelepanu juhtinud. Ta lisas, et kambris toimuva jälgimisel videopildi vahendusel on oluline, et ametnik oleks kambris viibiva(te) kinnipeetu(te)ga samast soost.