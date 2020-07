Eesti uudised Ülikoolid: maksvad välistudengid ei ole rahamasin! Asso Ladva , täna, 21:50 Jaga: M

100 000 ÜLIÕPILAST: Taltech on osaline Euroopa tehnikaülikoolide konsortsiumis, mis tähendab, et kõikide liikmesülikoolide üliõpilased on ühtlasi ka Taltechi tudengid. Foto: Tiina Kõrtsini

„See on väärarusaam, et välistudengid maksavad ja sellepärast kutsutakse neid rohkem õppima. Kahtlemata on see oluline, et eriti väljastpoolt Euroopa Liitu tulnud tudengid peavad oma õppekulud hüvitama. Eesti kõrgharidus tugineb riiklikul rahastamisel ja kõrvaltegevused peavad ennast ise ära tasuma, nende arvelt muid kulutusi katta ei saa,“ ütleb Eesti muusika- ja teatriakadeemia prorektor Henry-David Varema. Ta sõnab, et akadeemia tudengkonnast umbes veerandi moodustavad välistudengid pole teenimisvahend.