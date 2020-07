Terviseamet valmistub: hipilaager võib kaasa tuua koroonapuhangu 

„Eelmisel nädalal oli uudis: kahel päeval järjest kaheksa haigestunut. Loomulikult kohe tekib mure, kas meil on teine laine peale hakanud. Tegelikult oli tegu järjekordse väiksema koldega, mis sai alguse sissetoodud juhust ja levis sünnipäevapeo käigus,“ kommenteeris terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma Eesti koroonaolukorda. „Selliseid pisikesi koldeid tuleb tõenäoliselt suve jooksul veel. Niikaua, kui see haigus kuhugi kadunud pole, võime oodata selliste asjade ette tulemist. Aga üldine haigestumus on meil madal – järgnevatel päevadel oli jälle null kuni üks juhtumit.“