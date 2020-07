Colorado oravad põevad muhkkatku 

Kohalikud võimud hoiatavad, et katk, mida põhjustab bakter Yersinia pestis võib levida ka koduloomadele ning inimestelegi, viimastele peamiselt kirpude, nakatunud looma vere või köhimise kaudu. Eriti vastuvõtlikud on nakkusele kassid, koerad aga tunduvalt vähem – kassid püüavad nakatunud närilisi, koertele on ohuks ennekõike siiski vaid kirbud. Jeffersoni maakonna kohalik terviseamet palub inimestel metsloomadele mitte toitu jätta ja teha lemmikutele korralikult kirbutõrjet.

CBS News kirjutab, et reeglina kohtab katku USAs pigem hajaasustusega maapiirkondades, mistõttu on selle avastamine enam kui poole miljoni elanikuga maakonnas mõnevõrra ebatavaline. Mujal maailmas lööb see aeg-ajalt välja Aafrikas või Aasias. Kui katk ravimata jätta, võib ta tappa kuni 90 protsenti haigestunutest. Hea uudis on aga see, et katk allub tänapäevastele antibiootikumidele väga kergesti.