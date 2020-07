GALERII | K-komando ridades ohtlikke kurjategijaid tabanud teenistuskoer Chert läks pensionile 

Chert, ametliku nimega Ruutipussi Lexus, saabus politseisse 2011. aasta alguses Soomest, kui ta oli kahe kuu vanune. Chert on esimene koer Eestis, kes õpetati välja eriüksuse töö spetsiifikat arvestades.

K-komando juht Hannes Perk selgitab, et eriüksuse koeral on kõik samad baasoskused mis patrullkoertel, kuid süvendatult harjutatakse tööd stressirohketes keskkondades ning narkoainete otsimist, jälje ajamist ja kurjategijate tabamist. „Juba esmase väljaõppe käigus tuleb koeri harjutada nii kõrguste, vee kui püssipaukudega. Näiteks laskutakse köiega kopterist, ronitakse mööda redelit laevatekile ja harjutatakse relvastatud kurjategijate kinnipidamist. Nendes keerulistes oludes on väga tähtis koera ja koerajuhi vaheline usaldus ning kogu meeskonna tunnetamine, sest eriüksus töötab alati meeskonnana,“ kirjeldas Perk. „Teenistuskoera väljaõpe kestab kutsikaeast pensionini ning sellise usalduse loomine eeldab järjepidevat tööd ja kannatlikkust.“

Koerajuht, kelle käe all Chert töötas, ütleb, et esimene suurem töövõit saavutati, kui koer oli pooleteiseaastane ning pärast kuudepikkust ettevalmistamist ja varitsust peeti kinni salakaubaveos kahtlustatav kurjategija. Teenistusaastate jooksul on Chert kinni pidanud kümneid ohtlikke kurjategijaid, sealhulgas mõned aastad tagasi tabas ta Leedust tulnud autovargad, kes esialgu autoga ja siis maastikul politsei eest põgeneda üritasid. Samuti on Chert leidnud väga suurtes kogustes narkootilisi aineid.

„Chert on iseloomult väga rahulik ja tasakaalukas koer, kes vabal ajal põhjuseta isegi ei haugu. Nüüd mööduvad tema päevad mängides, ujudes ja lõõgastudes. Pärast tubli teenistust on ta puhkuse igal juhul ära teeninud,“ kirjeldas koerajuht oma paarimehe vast alanud pensionipõlve. Cherti kõrval kasvab koerajuhi käe all pooleteise aastane teenistuskoer Saico, kellele vanem koer edaspidigi eeskujuks on.

Chert saadeti pensionile eelmisel nädalal ning K-komando kolleegidelt sai ta kingiks meene ja suure lihatüki.