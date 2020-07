Eesti uudised SUVENIIRIMÜÜJATE SURMAHEITLUS: „Tõeliseks verelaskmiseks läheb sügisel!“ Liina Hallik, Priit Pärnapuu , täna, 19:37 Jaga: M

HÜVASTIJÄTT: „Hääd sõbrad! Kahjuks on meie aeg Viru tänava poes läbi saanud. Suur aitäh kõigile, kes meid 10 aasta jooksul külastasid ja kellega oli rõõm koostööd teha! Loodetavasti kohtume peagi taas lennujaama poes! Olge terved!“ postitas Hää Eesti Asi 21. aprillil Facebooki kurva sõnumi. Foto: Merilin Ulm

Tallinna vanalinnas vaid eestimaist kaupa müünud suveniirikauplus Hää Eesti Asi oli partneriks 250 väiketarnijale. Aprilli lõpus sulges see Viru tänava alguses asunud pood oma uksed. Et riik ei näe suveniirimüüjaid turismisektori osana, jäid nad ilma kõigist toetustest. Meenepoodnikud kiidavad küll Soome turisti kui üht paremat ja lojaalsemat klienti, kuid see ei tee kruiisituristide puudust tasa.