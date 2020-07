Juhtkiri | Kas valitsusel on alkoholipoliitika? 

Surmani viivad tervisekahjustused ei pruugi tekkida üleöö – ent joobes peaga autorooli istumine või ujuma minek võib suure tõenäosusega lõppeda saatuslikult juba esimesel korral –, sestap oleks meelevaldne seostada neid surmi valitsuse viimaste aastate otsustega, mida on lihtne tõlgendada alkoholi tarbimist soosivatena. Mingi vahetu mõju palju tähelepanu pälvinud alkoholiaktsiisi langetamisel 25% võrra mullu suvel siiski on: veidi on kasvanud tarbimine ja murelikuks peaks tegema seegi, et tänavu on uppumissurmade arv juba poole aastaga ületanud eelmise aasta koguarvu: kusjuures 22 hukkunut 36st olid alkoholijoobes.

Vähem märgatavaks on jäänud see, mida on võimuliit ära teinud alkoholi tarbimise vähendamiseks. Näiteks alkoholireklaami ja väljapaneku piirangud on osaliselt jõustunud küll praeguse valitsuse ajal, ent on suuresti hoopis jõulisemat alkoholipoliitikat ajanud Jevgeni Ossinovski pärand. Küll aga on koalitsioonierakondadele tänu võlgu väikepoed, kelle kohta otsustati alles hiljuti, et alkoholiriiuleid varjavaid vaheseinu polegi tarvis nõuda. Ainsate alkoholikahjude vähendamisele suunatud eesmärkide asjus, milles on kokku lepitud koalitsioonilepingus – alkoholismi ennetuse ja ravi tõhustamine ning sõltlastest vägivaldsetele kurjategijatele kohustuslike võõrutusprogrammide rakendamine –, pole samuti suurtest edusammudest kuulda. Maksumaksja kulul saab alkoholismivastast ravi 3200 inimest aastas, ainuüksi purjuspäi autorooli istujaid on aga 2700.