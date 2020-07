Toomas Kahur | Surrogaatemaduse vaesuse ja armetuse lehk 

Vaesusel on lõhn, õigemini lehk. Küllap olete tundnud seda kirbet aroomi mõnikord, kui sisenete mõnda vanasse puumajja, kus elavad enda majandusasjade ja hügieeniga mitte kõige paremini hakkama saavad inimesed. Minu jaoks on Ukraina surrogaatemadelt laste tellimisel samasugune hõng. Kokku kulub 50 000 eurot, sellest 10 000–15 000 eurot asendusemale. Ümberringi on lagunenud tööstuslinn, mille räämasusega loob teravaid kontraste moodne kliinik surrogaatvanematele ja nende klientidele. Ei taha mõeldagi, millised näevad selle kõige taustal välja haiglad Ukraina äärealadel kusagil Donbassi konfliktipiirkonnas.

Meenub sügaval nõukaajal nähtud Poola ulmefilm, mida nõukogude filmilevis näidati nime all „Uued amatsoonid“(originaalis „Seksmisja“). Film viib aastasse 2044, naiste ühiskonda, kus lapsi toodetakse inkubaatorites ning beebisid tuleb konveierilt nagu Vändrast saelaudu. Aastal 2020 me veel nii osavad ei ole, et lapsi tööstuslikult valmistada, kuid asendusemadust seadustades oleksime kindlalt teel sinna.

Paralleel surrogaatemaduse ja tööstusliku tootmise vahel võib näida meelevaldne, ometi liiguvad mõtted tahes-tahtmata masstootmisele, kui avalikus meedias võetakse taas üles teema surrogaatemaduse seadustamisest. Laste ilmalekandmisest saaks tööstusharu ja paljud naised muutuksid elukutselisteks sünnitusmasinateks. Devalveeruks emaduse mõiste.

Laps soodushinnaga

Tõsi, eetiliselt kõrgel tasemel ühiskond ei saa pöörata selga nendele naistele, kes mingitel põhjustel lihtsalt ei saa ise last ilmale kanda. Põhjused võivad olla kaasasündinud või mõne haiguse, operatsiooni, õnnetuse – mis tahes pöördumatu juhtumi tulemused. Need on väga objektiivsed ja naise jaoks enamasti traagilised asjaolud, mis välistavad tal looduse poolt seatud viisil emaks saamise, kuigi tal on ometi olemas terved ja toimivad munasarjad ja tal on mees, kellega koos ühist last saada. Pole kahtlust, et selliseid peresid tuleb toetada ühiskonnale vastuvõetaval viisil. Kuid on siis tasustatud asendusemadus tõesti mõistlik väljapääs?

Medali teine külg on, et tasustatud asendusemaduse lubamisega tekiks täiesti uus majandusharu. Naistest, kes sooviksid raha teenimise eesmärgil osutada asendusema teenust, puudust ei tuleks. Arvatavalt tuleks asendusemade põhikontingent vaesemast elanikkonnakihist, kes on majanduslikult haavatavamad. Neilt oleks võimalik välja pressida soodusteenust. Kindlasti tekiks jalamaid uus, sünnitusmaakleri elukutse ja võrgustik. Liikuma läheksid suured rahad, mis alati tekitab kelleski kiusatust petta, varastada ja skeemitada. Tekiks konkurents – keegi kusagil pakub lapse ilmalekandmist poole hinnaga. Tekiks sünnitusturism, milles nii mõnigi väitleja näeb ohtu inimkaubanduse tekkeks. Kogu tegevuse keskpunktis on aga kellegi üsas idanev elu.

Altruistlik asendusemadus?