Seisukoht | Suitsetamine ei ole enam popp 

Suitsetamine ei ole enam niivõrd populaarne, kui see oli kümmekond või enam aastat tagasi. Võiks isegi öelda, et see pole kunagi varem olnud ühiskonnas niivõrd taunitav kui praegu. Seda on välja paista ja see on suurepärane.